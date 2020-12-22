مصر تسجل 718 إصابة جديدة بكورونا و32 وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، الاثنين، عن تسجيل 718 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و32 حالة وفاة.

وأفادت الوزارة في بيانها اليومي بأن إجمالي عدد المصابين يرتفع بذلك إلى 126 ألفاً و273 إصابة إلى جانب 7130 حالة وفاة بشكل إجمالي.

كما أشارت الوزارة إلى تعافي 345 شخصاً من مرض كوفيد 19 الذي يسببه فيروس كورونا وخروجهم من المستشفيات، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 107162 حالة حتى مساء الاثنين.