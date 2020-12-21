الرئيس الأميركي المنتخب بايدن يتلقى لقاح كورونا

تلقى الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، الاثنين، مباشرة على الهواء أمام كاميرات التلفزيون، الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لكوفيد-19.

وتلقى بايدن، البالغ من العمر 78 عاما، جرعة من اللقاح الذي طورته شركتا "فايزر" الأميركية و"بيونتك" الألمانية في مستشفى في نيوارك بولاية ديلاوير التي يتخذ منها مقرا له منذ انتخابه في الثالث نوفمبر الماضي.

وأعلن فريق بايدن الانتقالي أن زوجته جيل تلقت بدورها الاثنين الجرعة الأولى من اللقاح.

ومن المقرر أن تتلقى نائبة الرئيس المنتخبة كمالا هاريس اللقاح الأسبوع المقبل.

كان مايك بنس، نائب الرئيس الأميركي وزوجته قد تلقيا، أيضا، اللقاح يوم الجمعة مباشرة على الهواء أمام الكاميرات.

وبدأت الولايات المتحدة، منذ أسبوع، حملة تطعيم شاملة ضد فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد-19.