المغرب يفرض حظر تجول ليلي للتصدي لكورونا

فرضت السلطات المغربية حظر تجول ليلي على الصعيد الوطني لمدة ثلاثة أسابيع، ابتداء من مساء الأربعاء للتصدي لوباء كوفيد-19.

يستمر حظر التجول من التاسعة ليلا إلى السادسة صباحا باستثناء الحالات الخاصة بحسب البيان، الذي أعلن أيضا منع الحفلات والتجمعات العامة والخاصة وإغلاق المطاعم والمقاهي والمتاجر، ابتداء من الثامنة مساء.

سيتم إغلاق المطاعم كليا لثلاثة أسابيع في القطبين الاقتصاديين الدار البيضاء وطنجة، وكذلك في مراكش وأكادير.

تأتي هذه الإجراءات الاحترازية "بناء على توصيات اللجنة العلمية والتقنية بضرورة تعزيز إجراءات حالة الطوارئ الصحية"، بحسب ما أوضح البيان الذي بثته وكالة الأنباء المغربية، علما أن السلطات تفرض قيودا على التنقل من وإلى مدن عدة منذ الصيف الماضي.

وفاق مجموع المصابين في المغرب 418 ألفا، توفي منهم 7 آلاف وتماثل أكثر من 380 ألفا للشفاء، بحسب آخر حصيلة رسمية.

ويأمل المغرب إطلاق حملة للتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد بحلول نهاية العام، تطمح لاستهداف أكثر من 20 مليون شخص في غضون ثلاثة أشهر. بيد أن السلطات لم تعلن بعد موعدا لبدء الحملة.

ومدد المغرب العمل بحالة الطوارئ الصحية المفروضة منذ مارس، شهرا آخر حتى 10 يناير.