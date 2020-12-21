الموقعون على «النووي الإيراني» يمدون اليد لبايدن

فيينا (وكالات)

اتفق الموقعون على الاتفاق النووي الإيراني على مواصلة الحوار، وتطرقوا إلى احتمال عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق بعد تسلم الإدارة الأميركية الجديدة الحكم، مؤكدين أنهم مستعدون للرد بطريقة إيجابية في إطار جهد مشترك. وحث وزراء خارجية فرنسا وبريطانيا وألمانيا والصين وروسيا خلال اجتماع افتراضي، إيران على عدم القيام بما يلحق الضرر بمستقبل الاتفاق.

وأشار الوزراء إلى أن خطة العمل الشاملة المشتركة، كما أقرها قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2231 (2015)، لا تزال تشكل عنصراً أساسياً في الهيكل العالمي لمنع انتشار الأسلحة النووية وإنجازاً هاماً للدبلوماسية متعددة الأطراف التي تساهم في الأمن الإقليمي والدولي. وجددوا أسفهم العميق تجاه انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاقية، مؤكدين أن القرار 2231 لا يزال ساري المفعول بشكل كامل. كما شددوا على الدور المهم للوكالة الدولية للطاقة الذرية بصفتها المنظمة الدولية الوحيدة المحايدة والمستقلة التي يفوضها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لمراقبة تنفيذ التزامات عدم الانتشار النووي بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة والتحقق منها.

وأعربت باريس ولندن وبرلين مطلع ديسمبر عن قلقها العميق إزاء تركيب ثلاث مجموعات جديدة من أجهزة الطرد المركزي المتطورة لتخصيب اليورانيوم في نطنز بوسط إيران. كما أعربت عن قلقها لتمرير البرلمان الإيراني قانوناً مثيراً للجدل ينص على تعزيز البرنامج النووي بشكل كبير ووضع حد لعمليات التفتيش التي تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وكتب وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب على «تويتر»: «لقد أوضحت أن إيران يجب ألا تنفذ التمديدات المعلنة مؤخرا ضمن برنامجها النووي»، وأضاف: «إن مثل هذه الخطوة ستعرض للخطر احتمالات التقدم التي نأمل أن نراها في عام 2021». كما دعا نظيره الألماني هايكو ماس، إيران إلى عدم تفويت الفرصة الأخيرة المتمثلة في تنصيب رئيس جديد في واشنطن من خلال القيام بمناورات تكتيكية.

وقال ماس: «لتمهيد الطريق للتقارب الأميركي في عهد الرئيس المنتخب جو بايدن، يجب ألا يكون هناك المزيد من المناورات التكتيكية التي رأيناها كثيراً مؤخراً»، وشدد على أن هذا لن يؤدي إلا إلى تقويض الاتفاق بدرجة أكبر. وأقر بأن دوامة الانحدار التي دخلها الاتفاق النووي تغذيها استراتيجية الرئيس دونالد ترامب للضغط على إيران، إلى جانب انتهاك إيران للاتفاق. واعتبر أنه يجب منع إيران من امتلاك أسلحة نووية بالحوار، إلا أنه أقر في الوقت عينه بأن الوضع يتعقد بسبب الأعمال التي تقوم بها إيران في المنطقة. كما أضاف أن الأعمال الجارية في منشأة نطنز تدل على أن إيران ليست ملتزمة بالاتفاق.

من جهة أخرى، قال قائد القوات الأميركية في الشرق الأوسط الجنرال فرانك ماكينزي إن بلاده مستعدة للرد في حال هاجمتها إيران في الذكرى الأولى لمقتل قاسم سليماني. وصرح قائد القيادة المركزية (سانتكوم) «نحن مستعدون للدفاع عن أنفسنا والدفاع عن أصدقائنا وحلفائنا في المنطقة، ونحن مستعدون للرد إن اقتضى الأمر». وأضاف «أرى أننا سنكون مستعدين، مهما قرر الإيرانيون وحلفاؤهم أن يفعلوا». في وقت أبحرت غواصة نووية أميركية أمس في مضيق هرمز.