القاهرة تستضيف اليوم مؤتمراً لممثلي الجنوب الليبي

حسن الورفلي (بنغازي، القاهرة)

تستضيف العاصمة المصرية القاهرة، اليوم الثلاثاء، أكبر مؤتمر لممثلي الجنوب الليبي «إقليم فزان» للتشاور حول تطورات الأوضاع الراهنة في ليبيا، وذلك بمشاركة كافة المكونات الاجتماعية والسياسية والقبلية والحزبية التي تنحدر من مدن الجنوب.

وقال مصدر قبلي ليبي في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد» إن طائرة خاصة نقلتهم من مطار سبها الدولي إلى مطار القاهرة لعقد اجتماعات مع اللجنة المصرية المعنية بالملف الليبي وعدد من المسؤولين المصريين، موضحاً أن الاجتماعات ستتطرق إلى ملفات مهمة لأبناء الجنوب، ومنها وقف نزيف الدماء، وترسيخ المصالحة الوطنية، ورفض التدخلات الخارجية، وعودة المهجرين.

وأشار المصدر إلى أن اجتماع القاهرة لأبناء فزان يعد الأهم خلال السنوات الماضية في ظل تهميش الإقليم، وعدم الالتفات إلى حالة المعاناة والتهميش التي يعيشها منذ سنوات، مؤكداً أن مصر لها خصوصية وأهمية كونها أحد أبرز الدول الداعمة لأبناء الشعب الليبي، ولحل الأزمة سياسياً في البلاد.

من جانبه، أكد عضو مجلس النواب الليبي عن مدينة سبها علي السعيدي أن زيارة وفد فزان إلى مصر مهمة للغاية، لأن مدن الجنوب تعد البوابة الرئيسة لاستقرار ليبيا، لافتاً إلى أن الحكومات الليبية المتعاقبة منذ عام 2011 وحتى اليوم تهمش إقليم فزان في ظل انتشار ظاهرة الهجرة غير الشرعية وتهريب المخدرات والسلع الأساسية.

وحذر السعيدي في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد» من وجود رابط بين جماعة «بوكو حرام» و«داعش»، وما يسمى «الجماعة الإسلامية» في المغرب العربي وتأثير ذلك على الوضع في ليبيا، مشيراً إلى أن إقليم فزان ينحاز دائما لليبيا رغم تهميش الحكومات له، فهو يعتبر القاعدة الأساسية لاستقرار ليبيا أمنياً وسياسياً واقتصادياً.

وأوضح البرلماني الليبي إلى أن وفد إقليم فزان سينقل للقيادة المصرية رسالة مفادها أن ليبيا واحدة وموحدة وترفض التقسيم، معرباً عن أمله في أن تكون الزيارة منبراً لإيصال صوت الجنوب لبقية مناطق ليبيا في ظل محاولات تجري لتمزيق جنوب البلاد، مضيفا «نتمنى أن يكون للزيارة صدى كبير كون فزان تعمل على لم شمل ليبيا، ولديها القدرات الأمنية والعسكرية والاقتصادية لتحقيق الاستقرار في البلاد».

وأوضح عضو مجلس النواب الليبي إلى أن إقليم فزان يتواجد به 13 ألف مقاتل بحاجة إلى التسليح لمكافحة الإرهابيين وعصابات الهجرة غير الشرعية، معرباً عن أمله في وجود آذان مصغية من مدن الشرق والغرب الليبي لمطالب فزان.

عسكرياً، توصلت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة «5+5» إلى اتفاق بشأن التنسيق لإعادة افتتاح الطريق الساحلي الرابط بين شرق البلاد وغربها، مرورًا بمدينة سرت.

وقالت مصادر عسكرية ليبية لـ«الاتحاد» إن اللجنة العسكرية الليبية ستعقد اجتماعا خلال الأيام المقبلة لتفعيل ما تم الاتفاق عليه في جنيف وسرت، موضحة أن صعوبات عدة تواجه اللجنة في تطبيق ما تم الاتفاق عليه بسبب تدخلات خارجية تعمل على إفشال الاتفاق.

يأتي ذلك في ظل تحشيدات عسكرية تقوم بها ميليشيات حكومة الوفاق في طرابلس ما ينذر بمواجهة جديدة، وهو ما يثير تخوفات أطراف إقليمية ودولية من تجدد الفوضى داخل العاصمة الليبية.

بدوره، قال المحلل السياسي الليبي الدكتور محمد الزبيدي إن الصراع في طرابلس بين الأتراك ووزير داخلية حكومة الوفاق فتحي باشاغا، موضحاً أن الأخير في إطار تحركاته لتولي رئاسة الحكومة زار مصر وفرنسا ووعد بتفكيك الميليشيات المسلحة ونزع سلاحها حال توليه رئاسة الحكومة.

وأكد الزبيدي في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد» أن تركيا في تحركات باشاغا الأخيرة وخاصة زيارته لمصر وفرنسا خروج عما وصفه بـ«الطاعة» لذا عملوا على تقوية وزير دفاع الوفاق صلاح النمروش للوقوف ضد باشاغا، موضحا أن النمروش عمل على توقيع اتفاقات مع تركيا وإيطاليا وسعى لتوحيد الميليشيات المسلحة لتشكيل محور يواجه وزير داخلية الوفاق، مرجحا حدوث صدام وشيك بين ميليشيات مصراتة من جهة وميليشيات طرابلس والزاوية من جهة أخرى.