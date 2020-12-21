الجيش المصري ينفذ تدريبات «صمود- 16» للجاهزية القتالية

القاهرة (وكالات)

أعلنت القوات المسلحة المصرية تنفيذ الجيش الثالث الميداني مناورات عسكرية تحت شعار «صمود -16».

وقالت القوات المصرية، إن المرحلة الأولى تضمنت عرض الفكرة التكتيكية للمشروع، والإجراءات المنفذة أثناء مرحلة التحضير والتنظيم للمعركة، وتحقيق المهام المخططة في التوقيتات المحددة.

وتم تنفيذ المشروع باستخدام نظم ومقلدات الرماية «المايلز» لتحقيق الواقعية في التدريب وتقييم مستوى العناصر المشاركة بالمشروع.

وناقش عدد من القادة والضباط المشاركين في التدريب أسلوب تنفيذهم للمهام والواجبات المكلفين بها، وقام بفرض عدد من المواقف التكتيكية الطارئة للتأكد من قدرتهم على اتخاذ القرار السليم لمواجهة المتغيرات الحادة والسريعة أثناء سير المعركة.