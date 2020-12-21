ممرضة تعطي لقاح كورونا لرجل في نيويورك

قال وزير الصحة والخدمات الإنسانية الأميركي أليكس أزار، اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة تخطط لتطعيم 50 مليون شخص الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا المستجد الذي تنتجه شركتا «فايز» و«بيونتك» بحلول نهاية يناير المقبل.

ويتطلب اللقاح جرعة تقوية ثانية للوصول إلى فعاليته الكاملة.

يأتي هذا الخبر مع وصول شحنات لقاح ثان، تنتجه شركة الأدوية «موديرنا»، إلى المراكز الطبية في جميع أنحاء البلاد، على أن يتم إعطاء اللقاحات الأولى في الساعات المقبلة.

وبين لقاحي «فايزر» و«موديرنا»، يتوقع أزار أن يتلقى 100 مليون شخص جرعة أولى على الأقل بحلول نهاية فبراير 2021.

وتوقع أزار أنه مع ظهور لقاحات إضافية في وقت مبكر من العام المقبل، سيتم تطعيم عدد كافٍ من الناس في الولايات المتحدة بحلول الربع الثاني من عام 2021 للسماح بالعودة إلى الحياة الطبيعية.