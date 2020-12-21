إسرائيل تغلق أجواءها بسبب سلالة كورونا الجديدة

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، إغلاق أجواء إسرائيل في محاولة لمنع وصول سلالة جديدة شديدة العدوى من فيروس كورونا المستجدّ.

وقال نتنياهو، خلال مراسم غرس أشجار في القدس «لدينا جائحة جديدة تتفشى، عبر فيروس لا نعرفه. قد تكون هذه الطفرة هي فيروس كورونا الثاني».

وأضاف «لذلك، نفذنا قرار إغلاق أجواء إسرائيل».

جاء هذا الإعلان غداة حظر الحكومة دخول الأجانب الوافدين من بريطانيا والدنمارك وجنوب أفريقيا، حيث تم اكتشاف السلالة الجديدة لفيروس كورونا.

وأوضح نتنياهو أنه لن يُسمح لمعظم الأجانب بالدخول، «بخلاف استثناءات مثل الدبلوماسيين».

وأشار نتنياهو إلى أنّ «هذا القرار ساري المفعول حتى الآن لمدة عشرة أيام مع إمكان تمديده».

وتابع «أعلم أن هذا قرار صعب لكن ليس لدينا خيار آخر».

جاءت هذه الخطوة فيما باشرت إسرائيل تطعيم سكانها، غداة تلقي حوالى 10 آلاف من الطاقم الطبي جرعات التطعيم الأولى.

والاثنين، تم إعطاء اللقاحات للمواطنين المسنين والمعرضين للخطر، وقال وزير الصحة يولي إدلشتاين إنه تم بالفعل تحديد أكثر من 200 ألف موعد للتطعيم.

طلبت إسرائيل 14 مليون جرعة لقاح ضد فيروس كورونا المستجد تغطي سبعة ملايين شخص من شركة الأدوية الأميركية العملاقة «فايزر» وشركة التكنولوجيا الحيوية الأميركية «موديرنا».

وسجّلت إسرائيل أكثر من 370 ألف إصابة بكوفيد-19 منذ أول حالة مؤكدة في فبراير.

وتوفي أكثر من 3100 شخص جراء المرض.