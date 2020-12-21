"الصحة العالمية": سلالة كورونا الجديدة ليست خارج السيطرة

أكدت منظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، أن السلالة الجديدة لفيروس كورونا المستجد التي ظهرت في المملكة المتحدة "ليست خارج السيطرة".

وقال مسؤول الحالات الصحية الطارئة في المنظمة مايكل راين في مؤتمر صحفي "سجلنا نسبة تكاثر للفيروس تتجاوز إلى حد بعيد عتبة 1,5 في مراحل مختلفة من هذا الوباء وتمكنا من السيطرة عليها".

وأضاف رايم "بناء عليه، فإن الوضع الراهن في هذا المعنى ليس خارج السيطرة".

ودعت المنظمة إلى تطبيق الإجراءات الصحية التي أثبتت فاعليتها خاصة التباعد الجسدي وارتداء الكمامات وتعقيم اليدين.

كان وزير الصحة البريطاني مات هانكوك قال، أمس الأحد، إن السلالة الجديدة من الفيروس "خرجت عن السيطرة" في معرض تبريره لإعادة فرض تدابير الإغلاق في العاصمة لندن وأجزاء من إنجلترا.

وأدى هذا التصريح بالعديد من الدول عبر العالم إلى تعليق الرحلات الجوية من وإلى بريطانيا لمدد متفاوتة. ما جعل المملكة المتحدة في شبة عزلة.