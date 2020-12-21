الاتحاد الأوروبي يجيز استخدام لقاح "فايزر-بيونتك" ضد كورونا

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، اليوم الاثنين، أنها تجيز توزيع لقاح "فايزر-بيونتك" المضاد لكوفيد-19 في دول الاتحاد الأوروبي، وذلك بعد بضع ساعات من موافقة الوكالة الأوروبية للأدوية على استخدامه.

وقالت فون دير لايين "لقد أجرت الوكالة الأوروبية للأدوية تقييماً دقيقاً لهذا اللقاح وخلصت إلى أنه آمن وفاعل ضد كوفيد-19. استنادا إلى هذا التقييم العلمي، نجيز استخدامه في سوق الاتحاد الأوروبي".

وأوضحت رئيسة المفوضية، وهي الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي، أن أولى عمليات التلقيح ستتم بين 27 و29 ديسمبر الجاري.

كانت إيمير كوك المديرة العامة للوكالة الأوروبية للأدوية قالت، في وقت سابق اليوم الاثنين في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت "يسرني أن أعلن أن اللجنة العلمية للوكالة الأوروبية للأدوية اجتمعت اليوم ووافقت على السماح بطرح اللقاح الذي طورته (شركتا) فايزر وبايونتيك في سوق الاتحاد الأوروبي".

وأوروبا من أكثر القارات تأثرا بفيروس كورونا المستجد.