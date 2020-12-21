فرنسا تبدأ حملة تطعيم عامة ضد كورونا يوم 27 ديسمبر

أعلن وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران، اليوم الاثنين، أن بلاده ستبدأ الأحد 27 ديسمبر الجاري حملة تطعيم شاملة ضد فيروس كورونا المستجد.

يأتي هذا الإعلان بعد أن رخصت الوكالة الأوروبية للأدوية استخدام لقاح «فايزر-بيونتك» في الاتحاد الأوروبي.

وكتب فيران، على تويتر «الأحد، سنبدأ التطعيم في فرنسا. الأشخاص الأضعف أولاً بعد فحص طبي، وتقديم معلومات، والموافقة على تلقي اللقاح. العملية تنطلق بهدوء حرصاً على سلامة الجميع، واحتراماً لالتزاماتنا الأخلاقية».

وأوضح لإذاعة «أوروبا 1»، «ستكون بداية تدريجية. لن نتسرع (...) إنه تلقيح يأخذ وقته للتحقق من أن الشروط متوافرة لنيل الثقة».

وبعد ذلك، أعلن غابرييل أتال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية، إثر جلسة لمجلس الوزراء «يمكننا إطلاق حملة التطعيم في فرنسا بتنسيق أوروبي في نهاية الأسبوع الجاري».

ولن يتم تطعيم الفئات التي لا تحظى بأولوية قبل نهاية الربيع.

ورجح مسؤول في وكالة الأدوية الأوروبية، اليوم الاثنين، أن يكون لقاح «فايزر» و«بيونتك» فعالاً أيضاً ضد السلالة الجديدة من فيروس كورونا التي تسببت في تعليق عشرات الدول رحلاتها من وإلى بريطانيا.

وقال ماركو كافاليري، رئيس هيئة التهديدات الصحية البيولوجية وإستراتيجيات اللقاحات في وكالة الأدوية الأوروبية: «من المرجح للغاية أن اللقاح سوف يحمي أيضا ضد النوع الجديد».

وولّد اللقاح أجساماً مضادة تقوم بمحايدة أنواع مختلفة مع تحور الفيروس.

وأضاف كافاليري «بالنسبة للوقت الحالي، لسنا قلقين للغاية».