بريطانيا في عزلة جراء سلالة جديدة من فيروس كورونا

سجلت المملكة المتحدة 33364 حالة إصابة جديدة بمرض كوفيد-19، اليوم الاثنين و215 وفاة لأشخاص ثبتت إصابتهم بالفيروس بينما تعيش البلاد عزلة جراء اكتشاف سلالة جديدة من الفيروس.

وقالت لندن إن السلالة الجديدة من الفيروس "خارجة عن السيطرة".

وتسود حالة من القلق في كافة أنحاء أوروبا مع تفشي ما يبدو أنه سلالة أكثر قابلية للانتشار من فيروس كورونا في بعض أجزاء بريطانيا.

على إثر ذلك، دعت منظمة الصحة العالمية إلى مضاعفة التدابير الهادفة لاحتواء عدد الإصابات في أوروبا التي تخطى عدد الوفيات فيها 500 ألف.

وعلقت الدول التالية السفر من وإلى بريطانيا لفترات متفاوتة. ويتعلق الأمر بكل من: السعودية والكويت وسلطنة عمان والأردن والمغرب والسودان وتونس وفرنسا وألمانيا وإسبانيا والبرتغال وإيطاليا ومالطا وإيرلندا وكندا وهولندا والنرويج والدنمارك والسويد وبلجيكا وفنلندا وسويسرا والنمسا وإسرائيل وروسيا ودول البلطيق الثلاث، إستونيا ولاتفيا وليتوانيا، وبلغاريا وكرواتيا ومقدونيا والهند والأرجنتين وستفعل تشيلي الشيء ذاته اعتباراً من غد الثلاثاء.

كما أوقفت بيرو، اليوم الاثنين، الرحلات من وإلى أوروبا لمدة أسبوعين.