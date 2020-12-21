إيطاليا تشيد بموافقة وكالة الدواء الأوروبية على لقاح كورونا

أشاد وزير الصحة الإيطالي روبرتو سبيرانزا بموافقة وكالة الدواء الأوروبية، اليوم الاثنين، على استخدام لقاح شركتي "فايزر" و"بيونتك" المضاد لفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد-19.

وأضاف الوزير الإيطالي "هو الخبر الذي كنا في انتظاره".

وأوضح أن "المعركة ضد الفيروس لا تزال معقدة، كما ظهر من الأخبار الجديدة القادمة من لندن، إلا أن وجود لقاح فعال وآمن تحت تصرفنا يمنحنا المزيد من القوة والأمل".

كانت وكالة الدواء الأوروبية قد أوصت، في وقت سابق اليوم الاثنين، بالسماح تحت شروط باستخدام لقاح شركتي "فايزر" و"بيونتك" المضاد للفيروس.

وقالت المديرة العامة للوكالة إيمير كوك، في مؤتمر صحافي عبر الإنترنت "يسرني أن أعلن أن اللجنة العلمية للوكالة الأوروبية للأدوية اجتمعت اليوم ووافقت على السماح بطرح اللقاح الذي طورته (شركتا) فايزر وبيونتك في سوق الاتحاد الأوروبي".

وهذا هو أول لقاح توصي وكالة الأدوية الأوروبية بإقراره.

وإيطاليا من أكثر الدول الأوروبية تأثراً بفيروس كورونا حيث بلغ عدد الوفيات جراء الإصابة به 68799 حالة.

وأجازت بريطانيا وكندا والولايات المتحدة اللقاح وبدأت حملات تطعيم عامة باستخدامه.



