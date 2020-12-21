منوتشين: الخزانة الأميركية لم تتأثر من الهجوم الإلكتروني

rال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين، اليوم الاثنين، إن الوزارة لم ترصد أي أضرار جراء حملة قرصنة إلكترونية كشف النقاب عنها مؤخرا استهدفت وكالات ووزارات ومؤسسات أميركية شملت وزارة الخزانة.

وأكد منوتشين، في مقابلة مع محطة تلفزيون (سي إن بي سي) الأميركية "لم نشهد أي اقتحام لأنظمتنا السرية. كان هناك بالفعل بعض الوصول إلى أنظمتنا غير السرية"، في إشارة إلى الهجوم الإلكتروني واسع النطاق الذي نفذ بواسطة قراصنة تسللوا إلى وكالات حكومية أميركية متعددة.

وأوضح وزير الخزانة الأميركي أن "الأنباء السارة أنه لم يحدث أي ضرر، كما لم نشهد أي استيلاء على كميات كبيرة من المعلومات."

وطالت الهخجمات الإلكترونية وزارة الأمن الداخلي ووزارتي الخزانة والتجارة في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى العديد من الوكالات الاتحادية، وفقًا لتقارير إعلامية.