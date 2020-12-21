الكويت تسجل 230 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الاثنين تسجيل 230 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد19-) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 148209، في حين تم تسجيل حالة وفاة إثر إصابتهما بالمرض، ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 922 حالة.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في البيان الصحفي اليومي إن جميع الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها بالمرض "مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن أسباب العدوى وفحص المخالطين لها".

وأوضح الناطق الرسمي أن هناك 55 حالة تتلقى الرعاية الصحية في العناية المركزة.

وعن حالات الشفاء قال السند إنه تم تسجيل 216 حالة شفاء من المصابين بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 144142 حالة.









