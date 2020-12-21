"الأوروبية للأدوية" تجيز استخدام لقاح "فايزر- بيونتك" ضد كورونا

أجازت الوكالة الأوروبية للأدوية الاثنين استخدام لقاح فايزر- بايونتيك المضاد لفيروس كورونا المستجد، ما يمهد للبدء بحملات التلقيح في الاتحاد الأوروبي قبل نهاية العام.

وقالت المديرة العامة للوكالة إيمير كوك في مؤتمر صحافي عبر الإنترنت "يسرني أن أعلن أن اللجنة العلمية للوكالة الأوروبية للأدوية اجتمعت اليوم ووافقت على السماح بطرح اللقاح الذي طورته (شركتا) فايزر وبايونتيك في سوق الاتحاد الأوروبي".