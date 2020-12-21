قالت المفوضية الأوروبية، اليوم الاثنين، إنها وافقت على الاندماج المقرر بين شركتي فيات كرايسلر الأميركية -الإيطالية لصناعة السيارات وبي اس ايه الفرنسية، الشركة الأم لبيجو وسيتروين وأوبل، ووفقاً للشروط.
وقالت نائبة رئيس المفوضية مارجريت فيستاجر، في بيان: «نستطيع أن نوافق على اندماج فيات كرايسلر وبيجو اس ايه لأن التزامهما سوف يسهل دخول وتوسيع السوق بالنسبة لسيارات الفان التجارية الصغيرة».
وتتعلق الشروط بصورة كبيرة على السيارات التجارية.
الاتحاد الأوروبي يوافق على اندماج شركتي «فيات كرايسلر» و«بي اس ايه»
المصدر: د ب أ