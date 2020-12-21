الاتحاد الأوروبي يوافق على اندماج شركتي «فيات كرايسلر» و«بي اس ايه»



قالت المفوضية الأوروبية، اليوم الاثنين، إنها وافقت على الاندماج المقرر بين شركتي فيات كرايسلر الأميركية -الإيطالية لصناعة السيارات وبي اس ايه الفرنسية، الشركة الأم لبيجو وسيتروين وأوبل، ووفقاً للشروط.

وقالت نائبة رئيس المفوضية مارجريت فيستاجر، في بيان: «نستطيع أن نوافق على اندماج فيات كرايسلر وبيجو اس ايه لأن التزامهما سوف يسهل دخول وتوسيع السوق بالنسبة لسيارات الفان التجارية الصغيرة».

وتتعلق الشروط بصورة كبيرة على السيارات التجارية.