بريطانيا تؤكد استمرارية تدفق شحنات اللقاحات الخاصة بكورونا

قال وزير النقل البريطاني غرانت شايبس إن شحنات لقاح فيروس "كورونا" لن تتوقف أو تتعطل بسبب الإغلاق الحاصل في المعابر الحدودية ووقف الطيران من عدد من الدول الأوروبية تجاه المملكة المتحدة مؤكدا أن الشحنات ستصل تباعا الى بريطانيا من دون أي تأخير.

من جانبه دعا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لاجتماع طارىء للحكومة لبحث امكانية تفادي نقص المواد الغذائية بعد اغلاق فرنسا معابرها الحدودية والمائية، خصوصا بعد ورود أنباء عن احتمالات نقص في المواد الغذائية في الفترة المقبلة. وتواجه بريطانيا احتمالات النقص المفاجئ في المواد الغذائية والمستلزمات الضرورية بسبب اغلاق فرنسا معابرها الحدودية والبحرية وكذلك بلجيكا وهولندا.