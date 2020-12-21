ألمانيا ترصد أكثر من 16 ألف إصابة بكورونا و226 وفاة

قال معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، اليوم الاثنين، إن عدد الإصابات الجديدة المؤكدة بفيروس كورونا ارتفع بواقع 16 ألفا و643 حالة إلى مليون و510 آلاف و652 حالة في المجمل.

وأضاف المعهد أنه سجل 226 وفاة ناجمة عن الفيروس مما يرفع عدد الوفيات الإجمالي إلى 26 ألفا و275.