زلزال بقوة 6.5 درجة يضرب شمالي اليابان

ضرب زلزال بلغت قوته 5ر6 درجة على مقياس ريختر شمالي اليابان في ساعة مبكرة من صباح اليوم الإثنين، لكن لم يصدر تحذير باحتمال حدوث موجات مد عاتية (تسونامي).

وجاء في بيان لوكالة الأرصاد الجوية اليابانية إنه يمكن اعتبار الزلزال أحد توابع زلزال 2011 القوي الذي تسبب في حدوث تسونامي في الشمال الشرقي، مما أسفر عن مقتل نحو 18500 شخص.

وقالت الوكالة إن مركز الزلزال الذي ضرب المنطقة في الساعة 23:2 صباحا (1723 بتوقيت جرينتش الأحد) كان قبالة محافظة أوموري على عمق 43 كيلومترا.

ولم ترد تقارير حتى الآن بشأن وقوع اصابات أو أضرار بالممتلكات.

وتسبب زلزال 2011 وتسونامي اللاحق له في انهيار ثلاثي في محطة فوكوشيما دايتشي للطاقة النووية، مما أجبر عشرات الآلاف من السكان على الفرار من منازلهم.

وتقع اليابان المعرضة للزلازل عند نقطة التقاء أربع صفائح تكتونية. كما تعتبر موطنا لأكثر من 100 بركان نشط.