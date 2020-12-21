السعودية تعلق جميع الرحلات الجوية الدولية لمدة أسبوع

صرَّح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية، بأن المملكة قررت تعليق جميع الرحلات الجوية الدولية للمسافرين مؤقتاً لمدة أسبوع، قابلة للتمديد أسبوعاً آخر، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأضاف المصدر إنه "بناء على ما رفعته وزارة الصحة عن انتشار نوع جديد متحور من فيروس كورونا المستجد (كوفيد ـ 19) في عدد من الدول، وحتى تتضح معلومات طبية عن طبيعة هذا الفيروس، ورغبة في اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الصحة العامة للمواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم، فقد قررت حكومة المملكة تعليق جميع الرحلات الجوية الدولية للمسافرين - إلا في الحالات الاستثنائية - مؤقتاً لمدة أسبوع، قابلة للتمديد أسبوعاً آخر، ما عدا الرحلات الأجنبية الموجودة حالياً في أراضي المملكة، فيسمح لها بالمغادرة.

وتعليق الدخول إلى المملكة عبر المنافذ البرية والبحرية مؤقتاً لمدة أسبوع قابلة للتمديد أسبوعاً آخر.