السودان وإثيوبيا تتفقان على تجاوز التوترات

أسماء الحسيني (القاهرة، الخرطوم)

استهدف رئيسا وزراء السودان وإثيوبيا عبد الله حمدوك وآبي أحمد، خلال اجتماعهما أمس، في جيبوتي على هامش قمة «الإيجاد»، تجاوز التوتر والخلاف بين البلدين، الذي اشتعل عقب تصعيد حدودي بين البلدين، إثر مقتل عدد من العسكريين السودانيين مؤخراً في كمين نصبته قوات وميليشيات إثيوبية في المنطقة الحدودية بين البلدين، بحسب مصادر لـ«الاتحاد».

وذكر مكتب رئيس الوزراء السوداني، أن الاجتماع تناول العلاقات الثنائية بين البلدين والأوضاع في المنطقة وأجندة قمة «الإيجاد». وأضاف البيان، أن الطرفين تطرقا، خلال اللقاء، إلى مسألة انعقاد اللجنة العليا للحدود بين السودان وإثيوبيا التي ستعود للعمل غداً الثلاثاء.

وأكدت مصادر سودانية وإثيوبية متطابقة لـ«الاتحاد» أن لقاء حمدوك وآبي أحمد سعى إلى طي صفحة التوتر والخلاف بين البلدين. وأضافت: أن العقلاء في البلدين لا يرغبون في تصعيد أي توتر أو خلاف في المرحلة الراهنة، التي يواجه فيه البلدان تحديات هائلة.

ومن ناحية أخرى، أكدت السفارة الأميركية بالسودان أن مكتب الملحق الدفاعي في السفارة يواصل العمل مع القوات المسلحة السودانية لتعزيز العلاقات العسكرية الثنائية.

وأعربت السفارة عن تطلعها إلى الفرص التي من شأنها تعزيز التعاون العسكري في المستقبل.