حظر «حزب الله» كاملاً طريق حماية الأوروبيين

شادي صلاح الدين (لندن)

زادت في الآونة الأخيرة دعاوى الخبراء والمحللين السياسيين للتصدي لإرهاب «حزب الله» في شتى أنحاء أوروبا، بجانب ضرورة تصنيف الحزب حركة إرهابية بجناحيها السياسي والعسكري.

وذكر تقرير على موقع «أي يو أوبزرفر» الأوروبي، أن الأدلة القاطعة التي تتكشف يومياً تجبر الاتحاد الأوروبي على الاعتراف بتهديد الميليشيا الطائفية للقارة، حيث قام الاتحاد الأوروبي بتصنيف الجناح العسكري للجماعة مجموعة إرهابية في عام 2013.

هذا التصنيف الجزئي، الذي يتوقف على التقسيم الزائف للكيان الموحد، ترك فجوة في جهود الاتحاد الأوروبي لمحاسبة «حزب الله»، وإيقاف تحركاته الخطيرة في القارة العجوز.

وضرب الموقع مثالاً صارخاً على العمليات التي تقوم بها الحركة في أوروبا، وخاصة في بلغاريا، التي شهدت في يوليو 2012 عملية إرهابية ضد مجموعة من السياح في منتجع بورجاس على البحر الأسود، حيث انفجرت قنبلة وضعها أحد عناصر «حزب الله»، وقتل هناك 6 أشخاص، بينهم امرأة حامل، وأُصيب قرابة 40 آخرون بجروح.

وبعد 8 سنوات، في 21 سبتمبر، أدانت محكمة بلغارية عنصرين من «حزب الله»، هما ميلياد فرح وحسن الحاج حسن، بتهمة توفير المتفجرات والدعم اللوجستي للهجوم، وحكمت عليهما غيابيا بالسجن المؤبد دون الإفراج المشروط.

وقالت والدة مصطفى كيسوفا، أحد ضحايا الهجوم: «لقد توفي في سن الـ 36، ترك طفله وزوجته، وتركنا وشأننا، لا شيء سيعيده، لا يهم ما هي الأحكام الصادرة ضد هذه الحركة الإرهابية، في النهاية لم يعد ولدنا معنا».

وفي حين أن حكم المحكمة الأخير لهذين العنصرين هو خطوة أولى مهمة، فإن بلغاريا الآن على مفترق طرق، ويمكن لبلغاريا أن تقبل بترهيب «حزب الله»، كما فعلت بعض الدول الأوروبية، خوفاً من العقاب على معاقبة التنظيم. وقد تعتقد هذه الحكومات خطأً أنه من خلال قبول التصنيف الجزئي، يمكنها تجنب الهجمات المستقبلية للتنظيم الإرهابي، أو يمكن أن تسلك بلغاريا مساراً مختلفاً.

إن تصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية في مجملها بالإضافة إلى تجميد أصوله المالية، وحظر أنشطة جمع الأموال، وطرد أعضائه، من شأنه أن يساعد على تقويض شرعية الحزب وحماية مواطني الاتحاد الأوروبي.

ومنذ هجوم عام 2012، تزايد الزخم لمحاسبة «حزب الله» في جميع أنحاء العالم، ولدى بلغاريا والاتحاد الأوروبي نفسه فرصة الآن لسد فجوة المساءلة، وفقاً لتقرير الموقع.

وفي مواجهة أدلة لا جدال فيها على نشاط «حزب الله» الخبيث على أراضيه، فرضت ألمانيا التي كانت مترددة في السابق عقوبات على المجموعة بأكملها، كما حظرت لاتفيا وليتوانيا وسلوفينيا وصربيا الجماعة الإرهابية مؤخراً.

وفي الأسابيع الأخيرة، فعلت إستونيا وجواتيمالا والسودان الشيء نفسه، وانضمت إلى الولايات المتحدة وكندا والأرجنتين والبحرين وكولومبيا وهندوراس وكوسوفو وهولندا وباراجواي والمملكة المتحدة.