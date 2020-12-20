حاكم الفجيرة يعزي أمير الكويت في وفاة الشيخ ناصر صباح الأحمد

بعث صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة برقية تعزية إلى أخيه الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة في وفاة الشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح.

كما بعث سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة برقية تعزية مماثلة إلى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة.