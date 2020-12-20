تايلاند تجري عشرة آلاف فحص بعد اكتشاف بؤرة لـ«كوفيد - 19»

ستجري تايلاند أكثر من 10 آلاف فحص لكورونا المستجد بعد تفش للفيروس مرتبط على ما يبدو بأكبر سوق للمأكولات البحرية في البلاد.

تم ربط مئات الإصابات الجديدة بسوق ومرفأ ماهاشاي منذ تأكدت إصابة بائعة قريدس تبلغ 67 عاماً الخميس بالفيروس.

وسجلت معظم الحالات بين عمال بورميين في صناعة المأكولات البحرية التي تقدر قيمة عائداتها في المملكة بمليارات الدولارات.

وأمرت السلطات هؤلاء بعدم مغادرة مساكنهم.

وقال السكرتير الدائم لوزارة الصحة كيتفغوم ونجيت الأحد «إننا نفرض حجراً صحياً عليهم ونمنعهم من التنقل»، مضيفًا أن السلطات ستزودهم الطعام والماء.

بحلول الأحد، أكد مسؤولون تسجيل 689 إصابة مرتبطة بماهاتشي.

وأعلن المتحدث باسم فريق عمل «كوفيد - 19» في تايلاند تاويسين فيسانويوثين «ستجري (إدارة مكافحة الأمراض) تعقباً نشطاً في عدة تجمعات تضم حوالي 10300 شخص».



