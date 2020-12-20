عاصفة قوية تودي بحياة 9 أشخاص في الفلبين





لقي 9 أشخاص على الأقل مصرعهم ونزح نحو 10 آلاف من منازلهم في شمال شرق الفلبين جراء عاصفة قوية ترافقها أمطار غزيرة، حسبما ذكرت السلطات الفلبينية اليوم.

وقال ضابط الدفاع المدني الإقليمي، فرانسيس جوزيف رييس، إن مياه الفيضانات وصلت إلى مستويات مرتفعة في 14 بلدة بوادي كاغايان شمال شرق جزيرة لوزون الرئيسية التي شهدت أسوأ فيضانات منذ عقود الشهر الماضي جراء الإعصار غوني.

وتعد العاصفة، التي أغرقت قرى ودمرت عشرات المنازل وأجبرت ما يقرب من 10 آلاف شخص على البحث عن مأوى في مراكز الطوارئ، الأحدث التي تضرب الأرخبيل المعرض باستمرار للكوارث الطبيعية.