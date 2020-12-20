الجامعة العربية ترحب بإعلان تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة





رحبت جامعة الدول العربية، اليوم الأحد، بالإعلان عن تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة، وذلك استكمالاً لتنفيذ اتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي.

وأعرب أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة، في بيان أصدره اليوم، عن أمله أن يمثل الاتفاق خطوة مهمة نحو تحقيق الحل الشامل للأزمة اليمنية.

كما أعرب عن تقديره للجهود السعودية المتواصلة لجلب الأطراف إلى طاولة المفاوضات، ولكافة الجهود العربية والدولية المخلصة التي تسعى لردم الفجوة بين مواقف الأطراف اليمنية المختلفة.

وأكد أبو الغيط أهمية البناء هذه الخطوة، والعمل بصورة حثيثة ومتواصلة على إنهاء الصراع المسلح وتسوية الأزمة، وتغليب مصلحة الشعب اليمني.