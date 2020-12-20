ماليزيا تسجل 1340 إصابة جديدة بـ«كورونا»



سجلت وزارة الصحة الماليزية 1340 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا حتى ظهر اليوم الأحد، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 93 ألفا و309 حالات، طبقا لما ذكرته صحيفة «نيو ستريتس تايمز» الماليزية اليوم.

وقال المدير العام لوزارة الصحة، نور هشام عبد الله، إنه من بين حالات الإصابة الجديدة اليوم، ثلاث حالات فقط قادمة من الخارج.

وفي الوقت نفسه، تم الإبلاغ عن أربع حالات وفاة جديدة بسبب الفيروس لمركز الاستعداد للأزمات والاستجابة لها، مما يرفع إجمالي حصيلة الوفيات في البلاد إلى 437.

وتم خروج إجمالي 1067 مريضاً من المستشفيات حتى ظهر اليوم، ليرتفع عدد المتعافين حتى الآن إلى 77 ألفاً و309 أشخاص.



