بريطانيا: السلالة الجديدة من كورونا "خرجت عن السيطرة"



قال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، الأحد، إن السلالة الجديدة من فيروس كورونا "خرجت عن السيطرة" لتبرير إعادة فرض الإغلاق في لندن وأجزاء من إنجلترا، وهي تدابير قال إنها قد تستمر حتى توزيع لقاح.

وصرح هانكوك لشبكة "سكاي نيوز" أنه "للأسف، السلالة الجديدة خارجة عن السيطرة. علينا استعادة السيطرة على الوضع والطريقة الوحيدة للقيام بذلك كانت تقييد التواصل الاجتماعي. سيكون من الصعب جداً إبقاؤها تحت السيطرة إلى حين أن يتم توزيع لقاح".

وأعلنت حكومة المحافظ بوريس جونسون، أمس السبت، إعادة فرض الإغلاق في لندن وجنوب شرق إنجلترا وجزء من شرقها، ما أجبر أكثر من 16 مليون شخص على البقاء في منازلهم والتخلي عن الاجتماعات العائلية التقليدية لعيد الميلاد.

وتم إغلاق المتاجر غير الأساسية، وحظر السفر خارج تلك المناطق، سواء للذهاب إلى أي منطقة أخرى في المملكة المتحدة أو خارج البلاد. كما أغلقت المطاعم والمتاحف منذ الأربعاء.

وأضاف هانكوك "إنه تحد كبير حتى نوزع اللقاح على السكان. هذا ما سنواجهه خلال الشهرين المقبلين".

وأبلغت المملكة المتحدة منظمة الصحة العالمية أن سرعة انتشار السلالة الجديدة أقوى "بنسبة 70%" من السلالة السابقة، وفقاً لرئيس الوزراء بوريس جونسون.

وقد جرت في السابق ملاحظة تحولات لسارس كوف-2 والإبلاغ عنها في كل أنحاء العالم.

وكان المستشار العلمي للحكومة باتريك فالانس قد أشار السبت إلى أن هذه السلالة الجديدة بالإضافة إلى انتشارها السريع، أصبحت أيضاً الشكل "السائد" من الفيروس بعدما أدت إلى "زيادة حادة" في الحالات التي استدعت الدخول إلى المستشفيات في ديسمبر.



