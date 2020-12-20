إندونيسيا تسجل 6982 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإندونيسية 6982 حالة إصابة جديدة اليوم بفيروس كورونا، مما يرفع إجمالي حصيلة الإصابات إلى 664 ألفاً و930، طبقا لما ذكرته صحيفة "جاكرتا بوست" الإندونيسية اليوم الأحد.

وطبقا لبيانات صادرة عن الوزارة اليوم، فقد توفي 221 شخصاً آخرين بسبب الفيروس، مما يرفع حصيلة الوفيات إلى 19 ألفاً و880 .

وزاد إجمالي عدد المرضى المتعافين إلى 541 ألفاً و811 . وذكرت الوزارة أنه تم اختبار 28 ألفاً و837 شخصاً اليوم، مما يرفع عدد الأشخاص الذين خضعوا للاختبارات إلى أربعة ملايين و536 ألفا و711 .

