انفجار يهز العاصمة الأفغانية كابول

هز انفجار العاصمة الأفغانية، كابول صباح اليوم الأحد، طبقا لما أكده مركز قيادة شرطة كابول.

ونقلت قناة "طلوع نيوز" التلفزيونية الأفغانية اليوم عن مصادر أمنية قولها إن تسعة أشخاص على الاقل قتلوا في الانفجار الذي وقع في منطقة الشرطة الخامسة بالمدينة.

ووقع الانفجار في ميدان "سبين كالاي" في منطقة الشرطة الخامسة بالمدينة.

وقال نائب المتحدث باسم وزارة الداخلية، فردوس فارامارز إن النيران اشتعلت في ثلاث مركبات بالمنطقة، غير أنه لم يتضح ما إذا كان الانفجار هو السبب.



