مصر تسجل 611 إصابة جديدة بكورونا و 28 وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية مساء السبت تسجيل 611 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و 28 حالة وفاة.

وأفاد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي للوزارة، بتعافي 324 شخصاً من مرض كوفيد 19 الذي يسببه الفيروس وخروجهم من المستشفيات، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 106481 شخصا حتى مساء السبت، وفقا لبيان الوزارة الذي نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وذكر مجاهد أن إجمالي عدد الإصابات الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد بلغ 124891 حالة، وارتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 7069 حالة وفاة.