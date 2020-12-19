المجر تخفض الضرائب بسبب كورونا إلى النصف

أعلن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان خفض ضريبة الأنشطة التجارية إلى النصف رغبة في تخفيف الآثار الاقتصادية لوباء كورونا على المتضررين.

وقال أوربان صاحب التوجهات اليمينية في مقطع فيديو نشره، اليوم السبت، على صفحته بموقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي: "في أوقات الوباء علينا حماية العائلات والشركات إضافة إلى حماية حياة البشر، وبالنسبة لنا ، فإن كل حياة بشرية وكل وظيفة لها أهميتها".

ولم يتطرق أوربان إلى حقيقة أن ضريبة التجارة هي المصدر الوحيد المستقر للدخل بالنسبة لحوالي ثلاثة آلاف تجمع سكاني وقرية في المجر.

ووعد أوربان بأن تحصل التجمعات السكنية التي يقل عددها عن 25 ألف نسمة على تعويض عن فقدان الدخل.

وذكر أن الحكومة ستتحدث مع التجمعات السكنية الأكبر والمدن المجرية "كل منها على حدة" حول طرق تقديم التعويضات لها.

ومنذ الانتخابات المحلية التي أجريت في المجر خريف 2018 تولت المعارضة إدارة غالبية المدن المجرية الكبرى بما في ذلك العاصمة بودابست.

وقد يؤدي تخفيض ضريبة التجارة دون تعويض تلقائي إلى إلحاق الضرر بشدة بهذه المدن.

وأبدى عمدة بودابست جيرجيلي كاراكسوني ردة فعل مستاءة تجاه إعلان أوربان.

وكتب كاراكسوني على موقع فيسبوك قائلا: "بالنسبة للإدارات البلدية التي تقف الآن على حافة الهاوية بالفعل، فإن هذا يعني الإعدام" ، مضيفا القول: "والعواقب الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لهذه الإجراءات الحكومية لا يمكن التنبؤ بها".



