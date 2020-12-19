الجزائر تسجل 410 إصابات جديدة بفيروس كورونا



أعلنت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في الجزائر اليوم السبت تسجيل 12 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الأخيرة بزيادة 5 حالات عن حصيلة يوم أمس، ليصل بذلك مجموع الوفيات 2659.

وكشف جمال فورار، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العلمية لرصد ومتابعة فيروس كورونا في الملخص الصحفي اليومي، عن تسجيل 410 إصابات جديدة بالفيروس بتراجع 28 حالة عن يوم أمس، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 94 ألفاً و781.

كما أشار فورار إلى تعافي 382 حالة جديدة، ليبلغ بذلك مجموع الأشخاص الذين تعافوا من الوباء إلى 62 ألفاً و869، فيما يتواجد 48 مريضاً في العناية المركزة.



