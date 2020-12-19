تايلاند تسجل 516 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت السلطات الصحية في تايلاند 516 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، اليوم السبت، في أكبر قفزة في يوم واحد في البلد الذي سبق له السيطرة على الوباء إلى حد كبير.

جرى تسجيل الحالات الجديدة في مقاطعة ساموت ساخون حيث تم الإبلاغ عن تفش مرتبط بسوق للروبيان (الجمبري).

وقال المدير العام لإدارة مكافحة الأمراض أوباس كارنكاوينبونج في مؤتمر صحفي إنه تم اكتشاف الحالات الجديدة من خلال الفحوص التي أجريت للعمال المهاجرين مشيراً إلى وجود المزيد من الحالات في المستشفيات. وأضاف أن معظم الحالات من دون أعراض.