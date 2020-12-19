ألمانيا جاهزة لبدء حملة التطعيم ضد «كورونا»



أكد الرئيس التنفيذي لجمعية المدن الألمانية، هيلموت ديدي، أن مراكز التطعيم المحلية ضد فيروس كورونا في ألمانيا على أهبة الاستعداد، ويمكن أن تبدأ عمليات التطعيم في غضون أربعة أو خمسة أيام.

وبصرف النظر عن اللقاح نفسه، تم تزويد المراكز بالمواد والمساحة والدعم الإداري الذي تحتاج إليه منذ 15 ديسمبر، حسبما ذكر ديدي لصحيفة «باساور نويه بريسه» الصادرة اليوم السبت.

وحذر ديدي من أنه ستكون هناك حاجة إلى وجود عددٍ كافٍ من الأفراد المستعدين للمساعدة، وأن السلطات الصحية المحلية قد وصلت إلى حدود إمكاناتها بالفعل، وقال: «بمجرد توفر اللقاح، يجب ألا تفشل الحملة بسبب نقص العاملين».

ومن المتوقع بدء التطعيم في ألمانيا يوم 27 ديسمبر الجاري، إذا تمت الموافقة على اللقاح قبل ذلك.

ويتصاعد الضغط على السلطات الألمانية للسيطرة على تفشي الجائحة مع تزايد أعداد الإصابات، رغم تشديد إجراءات الإغلاق في جميع أنحاء البلاد.

وأعلن معهد «روبرت كوخ» الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية، صباح اليوم السبت، أن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد التي تم تسجيلها في البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بلغ 31 ألفاً و300 إصابة، استناداً إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية.

وبحسب بيانات المعهد، يصل بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في ألمانيا إلى مليون و471 ألفاً و238 حالة.

وبلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس 25 ألفاً و640 حالة، بزيادة قدرها 702 حالة مقارنة بأمس الجمعة. وكان أعلى عدد للوفيات جراء الفيروس سجلته ألمانيا بواقع 952 حالة يوم الأربعاء الماضي. وبلغ عدد المتعافين نحو مليون و85 ألفاً و500 شخص.



