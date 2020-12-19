حالة ماكرون الصحية «مستقرة»

أكد قصر الإيليزيه في بيان، أن حالة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي ثبتت الخميس إصابته بـ«كوفيد - 19»، «مستقرة» السبت مقارنة مع الجمعة، وأن نتائج فحوصه «جاءت مطمئنة».

وأضاف البيان الموقع من جانب الطبيب جان-كريستوف بيروشون، كبير أطباء رئاسة الجمهورية، أن ماكرون، الموجود بالحجر في مقر إقامته في لا لانترن في فرساي قرب باريس، «لا يزال يظهر نفس عوارض مرض "كوفيد - 19" (تعب، سعال، ألم في العضلات) والتي لا تمنعه من ممارسة مهامه».