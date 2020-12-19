فلسطين تسجل 1750 إصابة بفيروس كورونا



أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم السبت، تسجيل 1750 إصابة جديدة بفيروس كورونا و25 وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقالت الوزيرة في بيان صحفي، إن قطاع غزة سجل 876 إصابة جديدة بـ«كورونا» من مجمل عدد الحالات الجديدة.

وأضافت أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس في غرف العناية المركزة بلغ 128 منهم 35 مريضاً على أجهزة التنفس الصناعي.

وقررت الحكومة تعطيل المؤسسات التعليمية في الضفة الغربية لمدة أسبوعين بدءاً من يوم الأحد، إضافة إلى مجموعة من الإجراءات الأخرى، من بينها منع التنقل بين المحافظات واستمرار الإغلاق الجزئي خلال ساعات الليل.



