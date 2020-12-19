طوكيو ترصد 736 إصابة جديدة بكورونا

قالت حكومة العاصمة اليابانية طوكيو اليوم السبت تسجيل 736 إصابة جديدة بفيروس كورونا بارتفاع بواقع 72 إصابة عن أمس الجمعة. وهذا العدد هو نتيجة إجراء 8727 اختبارا في 16 ديسمبر.

وبهذا يصبح إجمالي الإصابات في طوكيو 50 ألفا و890 وهو اليوم الرابع على التوالي الذي تتجاوز فيه الإصابات 600 إصابة، بحسب موقع "جابان توداي".



