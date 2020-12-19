ألمانيا ترصد 31300 إصابة جديدة بكورونا

ارتفع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا إلى مليون و471238 إصابة، بعد تسجيل البلاد 31300 إصابة جديدة بالفيروس حسبما أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم السبت.

كما أظهرت البيانات ارتفاع حصيلة الوفيات بالفيروس في البلاد إلى 25640 وفاة بعد تسجيل 702 وفاة جديدة.