المكسيك تسجل أكثر من 12 ألف إصابة جديدة بكورونا

قالت وزارة الصحة المكسيكية إنها سجلت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، 12248 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و762 وفاة، ليصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة في البلاد إلى مليون و301546 حالة بينما بلغت الوفيات 117 ألفا و249.

وتقول الحكومة إن الأرقام الحقيقية أعلى بكثير على الأرجح من الحالات المؤكدة.