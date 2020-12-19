الكونجرس الأميركي يتجنب بصعوبة إغلاق الحكومة

أقر الكونجرس الأميركي يوم الجمعة تمديدا مؤقتا للإنفاق الاتحادي لمدة يومين لتجنب إغلاق الأنشطة الحكومية منتصف ليل الأحد في الوقت الذي يسعى فيه المشرعون إلى الاتفاق على مشروع قانون مساعدات لتخفيف آثار فيروس كورونا بقيمة 900 مليار دولار ومشروع آخر للانفاق الحكومي حتى سبتمبر 2021 بقيمة 1.4 تريليون دولار.

وأرسل الكونجرس قرار تمديد الإنفاق الاتحادي إلى الرئيس دونالد ترامب لإقراره.

وكان خلافا شديدا على الإنفاق قبل عامين تقريبا تسبب في وقف الأنشطة الحكومية 35 يوما كانت الأطول في التاريخ الأميركي.