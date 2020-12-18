مقتل 15 طفلاً وإصابة 20 بانفجار في أفغانستان

كابول (وكالات)

قتل 15 شخصاً جميعهم أطفال وأصيب 20 آخرين بجروح بانفجار وقع قرب موقع تقام فيها مراسم دينية في مدينة «غزنة» في شرق أفغانستان، وفق ما أفادت مصادر إدارية وأخرى في الشرطة.

وقال المتحدث باسم حاكم ولاية «غزنة» وحيد الله جمعة زاده إن 15 طفلاً قُتلوا، وأوضح أن الدراجة التي كانت محملة بالمتفجرات، انفجرت على مقربة من منزل كان يجتمع فيه أشخاص للمشاركة في محاضرة عن القرآن في مقاطعة «جيلان».

وأكد هذه الحصيلة المتحدث باسم شرطة الولاية أحمد خان سيرات، وأفاد المتحدثان أيضاً عن إصابة 20 شخصاً آخر، بينهم أطفال، بجروح جراء الانفجار. وقال جمعة زاده إن المنطقة التي وقع فيها الانفجار خاضعة لسيطرة حركة «طالبان». وغالباً ما تقع مواجهات بين «طالبان» والجيش الأفغاني في ولاية «غزنة».

وكشف المتحدث باسم وزارة الداخلية أن المعلومات الأولية تشير إلى زرع المتفجرات في عربة «توك توك» (دراجة ثلاثية العجلات).

وتثير أعمال القتل باستخدام القنابل المغناطيسية صغيرة الحجم التي تُثبت في أسفل المركبات خوف المسؤولين الأفغان والنشطاء والصحفيين الذين يقولون إن «طالبان» وراء الهجمات.

وقتلت القنابل 10 على الأقل من مسؤولي الحكومة ومساعديهم خلال الأسابيع الأخيرة معظمهم في العاصمة كابول. وقبل ثلاثة أيام أسفر هجومان في العاصمة الأفغانية، عن مقتل ثلاثة أشخاص من بينهم نائب حاكم الولاية.