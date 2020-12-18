الإعلان عن تشكيل حكومة يمنية جديدة برئاسة معين عبد الملك

عدن (وكالات)

أعلن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي أمس، عن تشكيل الحكومة الجديدة في البلاد وفقا لـ «اتفاق الرياض»، مؤكداً تكليف معين عبد الملك رئيساً للحكومة وأحمد عوض بن مبارك وزيراً للخارجية. وأشار هادي وفقاً لبيان نشرته وكالة الأنباء اليمنية «سبأ» إلى أن «الحكومة تتكون من 24 حقيبة مناصفة بين الشمال والجنوب كما تنص اتفاقية الرياض».

وتوقع رئيس الحكومة الجديدة، معين عبدالملك، أن المرحلة الجديدة ستؤدي إلى تسارع استكمال إنهاء الانقلاب الحوثي، واستعادة سيطرة الدولة على جميع الأراضي اليمنية، وإنهاء معاناة الشعب اليمني، والقضاء على التهديد الإيراني لدول الجوار، وتأمين الملاحة الدولية في أهم ممر مائي في العالم. وأكد عبد الملك، أن حكومة الكفاءات السياسية الجديدة ستعمل وفق نهج مختلف وشامل لتطبيع الأوضاع في المحافظات المحررة، والبناء على وحدة الصف الوطني في توحيد القرار العسكري والأمني، بما يساعد على التسريع في استكمال استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب الحوثي.