سقوط مقذوفات عسكرية أطلقتها ميليشيات الحوثي قرب مستشفى بجازان

نقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، الجمعة، أن مقذوفات عسكرية أطلقتها عناصر الميليشيات الحوثية الإرهابية من داخل الأراضي اليمنية سقطت في منطقة جازان.

ونقلت الوكالة عن المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان العقيد محمد بن يحيى الغامدي أن الدفاع "تلقى بلاغاً عن سقوط (٣) مقذوفات عسكرية أطلقتها عناصر الميليشيات الحوثية الإرهابية من داخل الأراضي اليمنية باتجاه محافظة الحرث بمنطقة جازان".

وأضاف المتحدث "سقط أحدها في أرض فضاء بمسافة تبعد (١٩٧) متراً عن مستشفى الحرث العام، وسقط مقذوفان في أرض فضاء".

وأوضح العقيد محمد بن يحيى الغامدي "لم تنتج أي إصابات أو أضرار - ولله الحمد- وتمت مباشرة تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات".