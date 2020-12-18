الرئيس الأميركي المنتخب بايدن يتلقى لقاح كورونا الاثنين

يتلقى الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، الاثنين، اللقاح المضاد لمرض كوفيد-19، كما أعلنت اليوم الجمعة المتحدثة باسمه.

وقالت جين بساكي "هذا الاثنين، يتلقى الرئيس المنتخب جو بايدن و(زوجته) جيل بايدن الجرعة الأولى من لقاح فايزر (في ولاية) ديلاوير"،.

وأضافت المتحدثة أن العملية ستُجرى "أمام العامة" بهدف إرسال رسالة بأن اللقاح "آمن".

وستتلقى بدورها نائبة الرئيس المقبلة كامالا هاريس اللقاح الأسبوع التالي.

كان مايك بنس نائب الرئيس الأميركي وزوجته كارين قد حصلا، في وقت سابق اليوم الجمعة، علناً خلال بث تلفزيوني مباشر، على اللقاح المضاد للفيروس والذي طورته شركتا "فايزر" الأميركية و"بيونتك" الأميركية.