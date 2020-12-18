اكتشاف نوع جديد من فيروس كورونا في جنوب أفريقيا

كشفت السلطات الصحية في جنوب أفريقيا عن وجود نوع جديد من فيروس كورونا المستجد ينتشر حالياً هناك.

وقال زويلي مخيزي وزير الصحة في جنوب أفريقيا، مساء اليوم الجمعة في كلمة متلفزة، إن النوع المكتشف هو ما كان يسمى من قبل بنسخة 501 في 2 والتي تم اكتشافها خلال فحص جيني لعينات أخذت من مقاطعات مختلفة.

ومن غير الواضح حتى الآن هل هذا النوع الجديد من الفيروس سيكون مقاوماً اللقاحات المستقبلية أم لا.

حتى الآن، تأكدت إصابة 892813 شخصاً بكورونا في جنوب أفريقيا، وتوفي 24 ألف شخص على خلفية الإصابة بمرض كوفيد-19 الناجم عن العدوى بالفيروس.

فرضت الحكومة قيوداً على التنقل في أرجاء البلاد أواخر مارس الماضي لاحتواء انتشار الفيروس، وشددت الإجراءات مرة أخرى بعد انفتاح بسيط ومؤقت بداية موسم العطلات.

كانت السلطات البريطانية أبلغت منظمة الصحة العالمية عن وجود نوع جديد من الفيروس في بريطانيا.

وتقول منظمة الصحة العالمية إن البدائل المعروفة للفيروس لم تسلك مسارات جديدة فيما يتعلق بالعدوى أو شدة المرض عما يسببه الفيروس الذي نقل العدوى أولاً.