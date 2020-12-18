إيطاليا ترصد 674 وفاة و17992 إصابة جديدة بكورونا

قالت وزارة الصحة الإيطالية إنها سجلت، اليوم الجمعة، 674 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وهذا العدد أقل قليلاً من 683 وفاة التي سجلت في اليوم السابق.

كما انخفضت حصيلة الإصابات اليومية إلى 17992 من 18236 حالة.

وإلى الآن، شهدت إيطاليا -التي كانت أول دولة أوروبية يظهر فيها المرض في فبراير الماضي، 67894 وفاة بكوفيد-19 وهي أكبر حصيلة في أوروبا والخامسة عالمياً.

وإجمالاً، سجلت إيطاليا 1.92 مليون حالة إصابة إلى الآن.

وتعيش إيطاليا، على غرار العديد من الدول الأوروبية، إغلاقاً شاملاً فرضته الحكومة قبل فترة أعياد الميلاد للحد من تفشي الفيروس.