إصابات كورونا ما تزال مرتفعة في بريطانيا رغم الإغلاق

سجلت بريطانيا 28507 حالات إصابة جديدة بكوفيد-19، اليوم الجمعة، وذلك بالنسبة للأربع والعشرين ساعة الماضية.

كما أحصت المصالح الطبية في المملكة المتحدة في الفترة نفسها 489 وفاة، وفقاً لبيانات رسمية.

وتعيش العاصمة لندن وبعض مناطق إنجلترا إغلاقاً بسبب تفشي الفيروس.

ووصل إجمالي حالات الإصابة بالفيروس إلى 1,96 مليون حالة، اليوم الجمعة.

وأظهرت البيانات أن إجمالي عدد الوفيات بلغ 66 ألفاً و600.