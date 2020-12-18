ماكرون بعد إصابته بكورونا: أنا بصحة جيدة

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانيول ماكرون، اليوم الجمعة، أنه بصحة جيدة بعد يوم من ثبوت إصابته بمرض كوفيد-19.

وقال ماكرون، في بث مباشر على حسابه الرسمي على موقع تويتر "كما تعلمون، جاءت نتائج فحصي إيجابية بكوفيد-19. بعد أن شعرت بعوارض أولية، أجريت الفحص. وبعد ثبوت إصابتي، عزلت نفسي كما تنص عليه القواعد الصحية".

وأضاف ماكرون أن قصر الإليزيه "اتصل بكل الأشخاص الذين خالطتهم وعزلوا أنفسهم وخضعوا للفحوص".

ووعد ماكرون، الفرنسيين بإبلاغهم يومياً بوضعه الصحي.

وقال، متوجهاً إلى الفرنسيين "أود أن أشكركم على رسائل الدعم والتضامن التي بعثتم بها إليّ وأن أطمئنكم بأنني بخير ولدي الأعراض نفسها منذ الأمس وهي الشعور بالتعب والصداع والسعال الجاف".

وأشار ماكرون إلى أنه يواصل إدارة شؤون البلاد وإن كان بوتيرة أبطأ، مؤكداً أنه ينسق مع مستشاريه ومع رئيس الحكومة والوزراء، داعياً الفرنسيين إلى مواصلة احترام الإجراءات الاحترازية وعدم التهاون في تطبيقها.

وأعلن قصر الإليزيه، أمس الخميس، أن فحوص الرئيس جاءت إيجابية بفيروس كورونا المستجد.

وخضعت زوجته بريجيت للفحوص التي جاءت سلبية.